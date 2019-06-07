Газзаев, Адиев и Ледяхов - кандидаты на пост главного тренера "Енисея"

Сразу три тренера претендуют на пост главного тренера "Енисея". Место оказалось вакантным после ухода Дмитрия Аленичева, который покинул красноярский клуб 26 мая.

На должность главного тренера претендуют бывший тренер «Анжи» Магомед Адиев, экс-тренер "Балтики" Игорь Ледяхов и Юрий Газзаев, сообщает Sport24.
Теги: Газзаев Адиев Ледяхов Енисей
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