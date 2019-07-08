Дикие гости. Обзор 1-го тура ФНЛ

Разгромная победа "Химок"
Вы прекрасно помните (наверное), как преобразились "Химки" после прихода на место главного тренера Андрея Талалаева - команда совершила подъем до девятой строчки, хотя при Шалимове шла в непосредственной близости от формальной зоны вылета. Летом "Химки" усилили состав - новичками клуба стали, например, Дядюн, Гапон, Генералов и Мендель, достаточно сильные по меркам ФНЛ футболисты. В первом туре перед Талалаевым стояла трудная задача - сыграть на выезде против "Луча", который в прошлом сезоне активно набивал сухие матчи благодаря насыщенной обороне и бесконечным сэйвам Котлярова.
Однако "Химки" более чем уверенно раскатали своего соперника - к перерыву подмосковная команда вела со счетом 3:0 (дублем отметился Камран Алиев, еще один гол был на счету Кухарчука). Во втором тайме Кухарчу забил свой второй мяч, после чего "Луч" взвинтил темп и забил дважды - еще один Алиев (уже по имени Саид) тоже оформил дубль, ну а точку в матче поставил вышедший на замену Каменщиков. 5:2 - уверенная победа "Химок".
"Шинник" побеждает в Хабаровске
Еще один дальневосточный выезд ждал команду Александра Побегалова, при котором "Шинник", даже не обладая сильным составом, все равно показывает стабильную и надежную игру. Собственно, стартовый матч сложился удачно для "Шинника" - на 12-й минуте Алейников расстрелял ворота Соромытько, на что хозяева ответили голом голом Артемия Малеева. После перерыва гости заработали пенальти - вечный Низамутдинов (ему уже 38 лет, если что) вывел "Шинник" вперед. До конца матча команды обменялись опасными моментами, но счет так и не изменился.
"Томь" более чем жива
После того как томский клуб совершил самоотвод в весенней части прошлого сезона и попросту слил концовку, казалось, что тенденция продолжится и дальше - тем более, клуб покинули несколько основных игроков. Один из них, Александр Ставпец, перебрался в "Нижний Новгород". Именно с матча против этой команды и начался сезон "Томи", и в противостоянии двух прагматичных коллективов сильнее оказались подопечные Василия Баскакова. Сначала сыграла связка из "Сибири" - Киреенко оформил ассист на Житнева, который вколотил мяч в сетку ворот Анисимова, а затем "Томь" реализовала стандарт - капитан Алексей Шумских точно пробил головой после подачи Калинского. "Нижний Новгород" смотрелся слишком вяло, безыдейно и закономерно проиграл.
"Енисей" забивает на последних секундах
Красноярцы в прошлом сезоне вылетели из РПЛ, избавились от Дмитрия Аленичева и все начинают с чистого листа. Казалось, что матч против дебютанта ФНЛ пройдет в спокойном режиме, но "Текстильщик" Дениса Бояринцева продемонстрировал очень высокий уровень игры, грамотно сыграв в контратакующем режиме. Несколько раз свою команду спасал голкипер Филиппов, впрочем и у "Енисея" были очень хорошие моменты. Все решилось на последних секундах матча - "Енисей" заработал угловой, а первым на подачу успел вышедший на замену Артем Делькин, отправивший мяч ударом головой в сетку ворот Ивана Зирикова. Несмотря на поражение, "Текстильщик" смотрелся очень бодро - за этой командой определенно стоит понаблюдать.
Выездная победа "Нефтехимика"
А вот другая команда, которая поднялась из ПФЛ, начала с победы - "Мордовия" весной была одной из худших команд лиги, и за месяц в Саранске ничего не поменялось. Такая же беззубая и невнятная игра, которая даже не поставила "Нефтехимик" в хоть какое-нибудь сомнительное положение. Более того, "Нефтехимик" создал целую кучу моментов, один из которых все-таки удалось реализовать - Денис Макаров отличился с пенальти. Не факт, что "Нефтехимик" продолжит в том же темпе, все-таки "Мордовия" сейчас выглядит одним из главных кандидатов на вылет по итогам сезона, но важнейшие три очка коллектив из Нижнекамска уже набрал.
"Ротор" громит "Авангард"
Команда из Волгограда в весенней части прошлого сезона отрезками демонстрировала уверенную игру, поэтому потенциал прослеживался. Собственно, в стартовом матче под каток "Ротора" попал курский "Авангард", получивший сразу три пробоины - дублем отметился Игорь Горбунов, еще один гол в ворота Саутина положил Владимир Лобкарев с пенальти. Впрочем, на итоговый результат сильно повлияло удаление Константина Ковалева в первом тайме - игрок "Авангарда" уже на 23-й минуте получил вторую желтую карточку.
"Торпедо" начинает с победы
К московскому "Торпедо" сейчас приковано большое внимание - во-первых, клуб вроде бы как справился со всеми проблемами, которые преследовали команду в последние годы, а во-вторых, интересно посмотреть, как на посту главного тренера себя проявит Сергей Игнашевич, который всего год назад рубился в составе сборной России на чемпионате мира. Матч против "Факела" (где внезапно всплыл Сергей Оборин) получился трудным - торпедовцы открыли счет лишь на 81-й минуте, когда мяч в сетку ворот Бучнева переправил Иван Сергеев. Но потом "Факел" обрушил просто лавину атак на ворота Цыгана, который в феноменальном стиле раз за разом спасал "Торпедо". В итоге, благодаря Цыгану команда Игнашевича удержала преимущество, хотя возникают большие вопросы по игре "Торпедо" в обороне.
Другие результаты тура
"Чертаново" на последних минутах преодолел сопротивление "Чайки" - победу со счетом 1:0 принес Егор Кондаков. Еще одну выездную победу также одержал "Спартак-2", на гол Нимели калининградская "Балтика" так ничего и не ответила. Тур завершится 9 июля матчем "Краснодара-2" против "Армавира". Причем комбо из 10 выездных побед в туре более чем реально - "Краснодар-2" на бумаге выглядит сильнее. Но посмотрим.
Александр Симбирский, Rusfootball.info