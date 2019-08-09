Генеральный директор белгородского "Салюта" Александр Щеглов поделился ожиданиями от матча с командой Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонии.
Товарищеская игра между клубом ПФЛ и командой Золотой лев», состоящей из заключенных, пройдет сегодня в ИК №?4 города Алексеевка Белгородской области.
"Сегодня день физкультурника. Ждем хороших эмоций, положительных впечатлений. Хотим, чтобы вся страна прикоснулась к празднику", - цитирует Щеглова Sport24.
Гендиректор "Салюта" - о матче с командой Кокорина и Мамаева в колонии: ждем хороших эмоций
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