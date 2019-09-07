Алексей Поддубский: огромное спасибо ребятам, что сохранили свои ворота в неприкосновенности

Главный тренер хабаровского СКА Алексей Поддубский прокомментировал победу над "Авангардом" (1:0) в матче 12-го тура ФНЛ.- Игра получилась нервной, потому что в первом тайме надо было забивать свои голы. Было очень много моментов, подходов, но не хватило хладнокровия. Может, сказалась усталость. И Кацаев, и Гаджимурадов были "не свежие", потому что играли в кубковом матче на Сахалине. Получилось так, как получилось. Хорошо, что забили во втором тайме. И огромное спасибо ребятам, что сохранили свои ворота в неприкосновенности.- С его передачи забили гол. Он говорит, что отдавал голевую, но, по-моему, он бил по воротам. Ведь правая нога у него для ходьбы (улыбается). Но я бы не сказал, что Илья Кузьмичев выпадал из игры. Он вёл единоборства, навязывал борьбу защитникам, делал много черновой работы.- Нет, не тяжело, он сам позвонил. Я его хотел видеть в команде ещё до начала сезона.