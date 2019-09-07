Главный тренер хабаровского СКА Алексей Поддубский прокомментировал победу над "Авангардом" (1:0) в матче 12-го тура ФНЛ.
- Игра получилась нервной, потому что в первом тайме надо было забивать свои голы. Было очень много моментов, подходов, но не хватило хладнокровия. Может, сказалась усталость. И Кацаев, и Гаджимурадов были "не свежие", потому что играли в кубковом матче на Сахалине. Получилось так, как получилось. Хорошо, что забили во втором тайме. И огромное спасибо ребятам, что сохранили свои ворота в неприкосновенности.
- Замена Кузьмичева на Базелюка напрашивалась. В итоге все мы знаем, как сыграл Костя, но хотелось бы услышать ваше мнение.
- С его передачи забили гол. Он говорит, что отдавал голевую, но, по-моему, он бил по воротам. Ведь правая нога у него для ходьбы (улыбается). Но я бы не сказал, что Илья Кузьмичев выпадал из игры. Он вёл единоборства, навязывал борьбу защитникам, делал много черновой работы.
- Насколько вы были заинтересованы в возвращении Базелюка, и тяжело ли велись переговоры?
- Нет, не тяжело, он сам позвонил. Я его хотел видеть в команде ещё до начала сезона.
ФНЛ
Алексей Поддубский: огромное спасибо ребятам, что сохранили свои ворота в неприкосновенности
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