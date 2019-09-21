Главный тренер "Спартака-2" Виктор Булатов прокомментировал крупное поражение от "Нефтехимика" (0:3) в 14-м туре ФНЛ.
"Я уже много раз говорил, и это очевидно, что наша главная задача – готовить игроков для первой команды. И очень тяжело, когда в день игры приходит пять человек, которые до этого всю неделю тренировались в основе. Показать целостный футбол тяжело. Вот и сегодня в первом тайме играли неправильно, далеко друг от друга. Когда "Нефтехимик" прессинговал, нужно было всем, кроме нападающих, «отскакивать». Чудес не бывает. Когда мы в микроцикле между матчами все вместе не тренируемся, показать цельной игры непросто. Также по сравнению с предыдущим матчем в Томске у нас сразу три защитника новых сыграло, вся линия обороны была новой. Все это и привело к тому, что результат был сделан уже в первом тайме. У "Нефтехимика" хорошая команда, которая хорошо прессингует и действует на контратаках. Во втором тайме считали в свою силу, вышедшие на замены ребята усилили игру. Она была более осмысленной, моменты появились. Но результат, повторюсь, был сделан уже в первом тайме", - цитирует Булатова пресс-служба ФНЛ.
Виктор Булатов о поражении 0:3 "Нефтехимику": результат был сделан в первом тайме
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