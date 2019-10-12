В матче 17-го тура ФНЛ "Ротор" дома одержал победу над "Нижним Новгородом" - 2:1.
ФНЛ
17 тур
Голы: Евсеев, 6, Сагитов, 24, Саная, 90+5
Ротор: Нестеренко, Ненахов, Удалый, Хомуха, Ткачук (Николаев, 87), Евсеев (Горбунов, 46), Фатуллаев (Алейник, 74), Султонов, Попов, Песегов, Муллин (Саная, 76)
Нижний Новгород: Анисимов, Хозин, Федорив, Гаджибеков, Абрамов (Темников, 69), Сапета, Голышев (Морозов, 77), Игнатович (Салугин, 90+2), Чудин, Палиенко (Лебедев, 88), Сагитов (Шилов, 87)
Предупреждения: Нестеренко, 24, Муллин, 31, Сагитов, 39, Федорив, 47, Хозин, 52, Ненахов, 72, Голышев, 73, Чудин, 81, Горбунов, 90+2, Сапета, 90+4
Теги: Ротор Нижний Новгород ФНЛ
"Нижний Новгород" проиграл "Ротору"
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