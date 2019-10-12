» » "Нижний Новгород" проиграл "Ротору"

"Нижний Новгород" проиграл "Ротору"

В матче 17-го тура ФНЛ "Ротор" дома одержал победу над "Нижним Новгородом" - 2:1.

ФНЛ

17 тур

Голы: Евсеев, 6, Сагитов, 24, Саная, 90+5

Ротор: Нестеренко, Ненахов, Удалый, Хомуха, Ткачук (Николаев, 87), Евсеев (Горбунов, 46), Фатуллаев (Алейник, 74), Султонов, Попов, Песегов, Муллин (Саная, 76)

Нижний Новгород: Анисимов, Хозин, Федорив, Гаджибеков, Абрамов (Темников, 69), Сапета, Голышев (Морозов, 77), Игнатович (Салугин, 90+2), Чудин, Палиенко (Лебедев, 88), Сагитов (Шилов, 87)

Предупреждения: Нестеренко, 24, Муллин, 31, Сагитов, 39, Федорив, 47, Хозин, 52, Ненахов, 72, Голышев, 73, Чудин, 81, Горбунов, 90+2, Сапета, 90+4
Теги: Ротор Нижний Новгород ФНЛ


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Нижний Новгород Ротор
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Торпедо" рассматривает варианты проведения матчей в Москве и Химках
Ю. Газзаев: нам мало ничейного результата
Манчини: сборная Италии стремится выиграть чемпионат Европы 2020
"Химки" с крупным счетом обыграли "Мордовию"
"Нижний Новгород" проиграл "Ротору"
Норманн: если попадем в еврокубки, не будет смысла покидать "Ростов" 1
Карп попал в сферу интересов "Зенита" 11
Кепа рассказал, что хотел бы вернуться в "Атлетик"
Бакаев: сделаю все, чтобы быть круче Миранчуков и любого футболиста 4
Норманн: Карпин много значит для меня. Просто слушаю его, закрываю рот и работаю 1
РПЛ — об Азмуне и Оздоеве: они реально похожи 8
Черчесов вспомнил матч против сборной Кипра в 1997 году
Колобков: заявка Казани на Суперкубок УЕФА поддержана 2
"Енисей" дома сыграл вничью с "Армавиром"
"Торпедо" добиралось на матч со "Спартаком-2" на такси из-за поломки автобуса 1
Черчесов оценил уровень российского футбола 1
Кононов ушёл почти две недели назад, а у «Спартака» всё ещё нет тренера. Клуб теряет драгоценное время 21
СКА подпишет спонсорский контракт с "Ростех", Баста станет руководителем клуба 3
"Томь" и "Балтика" сыграли вничью
"Спартак-2" уступил "Торпедо" в матче 17-го тура ФНЛ 13
Кудряшов: cыграет ли завтра Азмун? Хорошая шутка 3
Черчесов рассказал о состоянии здоровья Фернандеса и Баринова 3
"Спортинг" намерен переименовать стадион в честь Роналду 2
Матвеев: начал следить за Клоппом, когда он еще возглавлял "Майнц"
Р. Кин: выступление Роуза в матче с Чехией стало шоком, это было ужасно
Игрок "Ростова" запустил новый челлендж 1
Кулибали — приоритетная трансферная цель "Манчестер Юнайтед"
Исторический день в отборе Евро-2020: завершились уникальные серии Англии и Андорры
Фернандес и Баринов не тренируются со сборной России перед матчем с Кипром 14
Блан ради работы в "Манчестер Юнайтед" откажет "Лиону"
Все новости