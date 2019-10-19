Калешин: выходим с целью играть за людей, за болельщиков, за Калининград

Главный тренер "Балтики" Евгений Калешин прокомментировал победу над "Нефтехимиком" (1:0) в 18-м туре ФНЛ.- Благодарю всех, кто проявил участие и поддержку. У меня накануне матча умер отец. Низкий поклон за такую поддержку. Постараюсь сделать все, чтобы город гордился командой. Мы допустили ошибку, когда был назначен пенальти. Но в целом мы имели преимущество. А сопернику не дали ничего создать. Победа заслуженная.- Думаю, вы видите, какими эмоциями игроки играют, на пустом стадионе это невозможно просто, абсолютно невозможно. Дыхание стадиона оказывает давление. Вы видели в тяжелые моменты, когда болельщики кричали, орали - сопернику тяжело. Это абсолютно правдивая вещь и имеет цену. Чем больше, тем лучше, потому что не зря называют двенадцатым игроком. Стадион оказывает давление на соперника, помогает найти новые силы, когда ты уже устал, но видишь, какая огромная масса тебя поддерживает. Мы на каждый матч выходим с одной целью - 90 минут играть за людей, за болельщиков, за Калининград.