"Текстильщик" обыграл "Краснодар-2" после четырех поражений подряд

В Иваново завершился матч 22-го тура ФНЛ. "Текстильщик" принимал "Краснодар-2" и победил (1:0). Хозяева прервали пятиматчивую беспроигрышную серию "горожан" и свою серию из четырех игр без побед. "Текстильщик" набрал 17 очков и поднялся на 18-е место. В активе "Краснодара-2" 23 очка и 13-я позиция.

