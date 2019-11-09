"Текстильщик" обыграл "Краснодар-2" после четырех поражений подряд

ФНЛ
22 тур
"Текстильщик" – "Краснодар-2" – 1:0
22 тур
"Текстильщик" – "Краснодар-2" – 1:0
Гол: Фомин, 81
Текстильщик: Смирнов, Шилов, Макушкин, Фомин, Попов (Гайдуков, 66), Батов (Андреев, 81), Сиротов (Маричев, 90), Солодков (Мухаметзянов, 77), Горюшкин, Юрченко, Радченко (Трегулов, 88)
Краснодар-2: Адамов, Бочко, Мартынов, Ивашин, Стежко, Григорян (Марков, 69), Жигулев, Якимов (Черников, 20), Мацукатов (Сперцян, 74), Онугха, Сергеев (Халназаров, 74 (Шершнев, 79))
Предупреждения: Жигулев, 8, Фомин, 28, Солодков, 44, Попов, 62, Черников, 65, Макушкин, 68, Стежко, 69, Жигулев, 89.