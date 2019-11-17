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Тренер "Чертаново": работа Вилкова? Не могу однозначно сказать, был ли пенальти

Главный тренер "Чертаново" Игорь Осинькин прокомментировал проигрыш своей команды в матче 24-го тура ФНЛ с "Химками" (1:3).

"Я буду отталкиваться от оценки нашей игры. Это самая слабая игра в сезоне. Она напомнила мне, когда в прошлом сезоне мы проиграли все матчи в "тройниках". Мы проиграли много единоборств, уступили в агрессии, в скорости.

У нас такое количество травм, что ни один здоровый футболист не сыграл до этого больше 11 минут. В основном составе был молодой игрок, который провёл второй матч в составе после четырёхлетнего перерыва. У нас два человека в сборных, накопилось несколько дисквалификаций. До этого у нас были похожие ситуации, считаю, в них мы выглядели достойно. Сегодня все факторы наложились друг на друга.

У «Химок» тоже были проблемы, они могли играть сильнее и качественнее. Возможно, мы бы смогли показать более качественную игру, если был бы оптимальный состав. Мы сделаем выводы.

У нас не осталось сил. Мы взяли территорию, но не смогли создать много моментов. Не могу сказать, что когда мы вели в счёте, "Химки" создали много моментов. Момент с пенальти надо смотреть, наверное, он был. Его надо рассматривать как индивидуальную ошибку игрока. Был вязкий футбол, было много борьбы. Поле уже готовиться зиму встречать. Команде не хватило ярких комбинаций. Количество перестановок выбило из нас чувства игры, оно немного ушло. Пришлось играть в силовой футбол. На сегодняшний день мы не можем передавить "Химки". Мы и раньше были немного в разных весовых категориях.

Работа Вилкова? Мы всегда можем найти несколько спорных эпизодов в работе арбитра. Ключевой момент матча – это момент с пенальти. Однозначно сказать, был он или нет, я не могу. Со стороны показалось, что он всё-таки был", - цитирует Осинькина "Чемпионат".


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Теги: Чертаново Вилков Химки
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