В ПФЛ ликвидируют зону «Восток». Убийство футбола на большей части страны или благо для местных клубов?

Главная проблема второго дивизиона – зона «Восток», состоящая из шести команд, которые даже не проходят лицензирование для участия в ФНЛ. Год за годом всё повторяется: клубы играют по 4 матча между собой, никто никуда не поднимается уже 5 лет.
– Мы устали играть в шесть команд! Четыре года подряд! Моим молодым ребятам надо двигаться вперед. Коллеги, вам один раз к нам слетать! – восклицали дальневосточники на собрании клубов ПФЛ.
В итоге почти единогласно была принята реформа, согласно которой зону «Восток» ликвидировали. Играть в 6 команд в 4 круга дальневосточникам больше не придётся.
Речи о полном убийстве футбола восточнее Тюмени не идёт. По крайней мере, пока. В ПФЛ теперь будет 4 группы, в 3 из них (кроме «Юга») будут включены клубы из бывшей зоны «Восток» – по паре в «Центр», «Запад» и «Урал-Приволжье».
Однако вместе с тем увеличатся расходы клубов на переезды. И если у западных клубов увеличение затрат составит нежелательную, но не критичную сумму (2-2,5 миллиона рублей), то восточным командам придётся тратить на транспорт на 12-14 миллионов больше (а это треть бюджета половины клубов ПФЛ). При этом, напомню, именно дальневосточники выступали за реформу.
«Увеличится на логистику порядка 10-15 миллионов, но мы готовы прийти к руководителю – губернатору или министру спорта – и доказывать, что увеличиваем не зарплату», – приводит позицию сторонников реформы «СЭ».
В теории всё выглядит не так уж и плохо: зона «Восток» действительно превратилась в бессмысленное неинтересное болото, где все участники друг другу надоели. Однако если у клубов этой зоны хронические проблемы с финансами, не позволяющие им задуматься о повышении, откуда уверенность, что потребность в увеличении бюджета просто не уничтожит эти клубы совсем?
Где гарантии, что через год-другой благое намерение увеличить количество матчей и конкуренцию не приведёт условное барнаульское «Динамо» (к слову, оттуда Соболев и Городов) к полному исчезновению? Если всё плохо даже у лидеров зоны: например, «Смена» из Комсомольска-на-Амуре после второго места в позапрошлом сезоне была просто расформирована, а победитель прошлого турнира «Сахалин» лишился этого звания и трёх очков из-за долгов. Впрочем, занявший таким образом первое место «Иртыш» тоже лицензию на ФНЛ не получил.
Последний раз из зоны «Восток» наверх поднимался иркутский «Байкал» – дело было в 2015 году. Но после сезона в ФНЛ клуб стал любительским – такой судьбы избегают «Сахалин» с «Иртышом». С включением в другие зоны повышение им точно не грозит, так что тут можно будет снять ограничители и работать на совесть, «сливать» концовку не придётся.
По сравнению с сезоном 2011/12 зона «Восток» «похудела» более чем в 2 раза – с 13 до 6 команд. Это ужас, позор и с этим надо что-то делать. Но нет никакой уверенности в том, что с ликвидацией зоны картина хотя бы перестанет меняться в худшую сторону.
Не выдержит перелётов через всю страну один клуб, другой, третий. Останется на восточных трёх четвертях России, допустим, три профессиональных клуба, но всё это пройдёт тихо и незаметно – просто пропадёт наглядность катастрофы. Это не в зоне «Восток» останется всего три команды, это в каждой из четырёх групп их будет около 15. И «Сахалин» с «Иртышом» – в их общем числе, они не будут одиноко стоять особняком в своей зоне и кричать тем самым о смерти футбола в огромном регионе.
Фото: football-dv.ru, Алтайский спорт