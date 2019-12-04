» » В ПФЛ ликвидируют зону «Восток». Убийство футбола на большей части страны или благо для местных клубов?

В ПФЛ ликвидируют зону «Восток». Убийство футбола на большей части страны или благо для местных клубов?

Парадокс: клубам и так полумёртвой зоны «Восток» придётся сильно увеличить расходы, но они и выступали за реформу.
Наши гранды неконкурентоспособны в еврокубках, но при этом разрыв между ними и середняками в таблице велик – значит вместе с уровнем топ-клубов падает и общий уровень чемпионата. В ФНЛ порой ведётся борьба за невыход в премьер-лигу, а вылет почти никому не грозит, ведь желающих и могущих подниматься наверх из ПФЛ ещё меньше.

Главная проблема второго дивизиона – зона «Восток», состоящая из шести команд, которые даже не проходят лицензирование для участия в ФНЛ. Год за годом всё повторяется: клубы играют по 4 матча между собой, никто никуда не поднимается уже 5 лет.

– Мы устали играть в шесть команд! Четыре года подряд! Моим молодым ребятам надо двигаться вперед. Коллеги, вам один раз к нам слетать! – восклицали дальневосточники на собрании клубов ПФЛ.

В итоге почти единогласно была принята реформа, согласно которой зону «Восток» ликвидировали. Играть в 6 команд в 4 круга дальневосточникам больше не придётся.

Речи о полном убийстве футбола восточнее Тюмени не идёт. По крайней мере, пока. В ПФЛ теперь будет 4 группы, в 3 из них (кроме «Юга») будут включены клубы из бывшей зоны «Восток» – по паре в «Центр», «Запад» и «Урал-Приволжье».

Однако вместе с тем увеличатся расходы клубов на переезды. И если у западных клубов увеличение затрат составит нежелательную, но не критичную сумму (2-2,5 миллиона рублей), то восточным командам придётся тратить на транспорт на 12-14 миллионов больше (а это треть бюджета половины клубов ПФЛ). При этом, напомню, именно дальневосточники выступали за реформу.

«Увеличится на логистику порядка 10-15 миллионов, но мы готовы прийти к руководителю – губернатору или министру спорта – и доказывать, что увеличиваем не зарплату», – приводит позицию сторонников реформы «СЭ».

В теории всё выглядит не так уж и плохо: зона «Восток» действительно превратилась в бессмысленное неинтересное болото, где все участники друг другу надоели. Однако если у клубов этой зоны хронические проблемы с финансами, не позволяющие им задуматься о повышении, откуда уверенность, что потребность в увеличении бюджета просто не уничтожит эти клубы совсем?

В ПФЛ ликвидируют зону «Восток». Убийство футбола на большей части страны или благо для местных клубов?

Где гарантии, что через год-другой благое намерение увеличить количество матчей и конкуренцию не приведёт условное барнаульское «Динамо» (к слову, оттуда Соболев и Городов) к полному исчезновению? Если всё плохо даже у лидеров зоны: например, «Смена» из Комсомольска-на-Амуре после второго места в позапрошлом сезоне была просто расформирована, а победитель прошлого турнира «Сахалин» лишился этого звания и трёх очков из-за долгов. Впрочем, занявший таким образом первое место «Иртыш» тоже лицензию на ФНЛ не получил.

Последний раз из зоны «Восток» наверх поднимался иркутский «Байкал» – дело было в 2015 году. Но после сезона в ФНЛ клуб стал любительским – такой судьбы избегают «Сахалин» с «Иртышом». С включением в другие зоны повышение им точно не грозит, так что тут можно будет снять ограничители и работать на совесть, «сливать» концовку не придётся.

По сравнению с сезоном 2011/12 зона «Восток» «похудела» более чем в 2 раза – с 13 до 6 команд. Это ужас, позор и с этим надо что-то делать. Но нет никакой уверенности в том, что с ликвидацией зоны картина хотя бы перестанет меняться в худшую сторону.

Не выдержит перелётов через всю страну один клуб, другой, третий. Останется на восточных трёх четвертях России, допустим, три профессиональных клуба, но всё это пройдёт тихо и незаметно – просто пропадёт наглядность катастрофы. Это не в зоне «Восток» останется всего три команды, это в каждой из четырёх групп их будет около 15. И «Сахалин» с «Иртышом» – в их общем числе, они не будут одиноко стоять особняком в своей зоне и кричать тем самым о смерти футбола в огромном регионе.

Фото: football-dv.ru, Алтайский спорт


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Сахалин Иртыш ПФЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Шунин: оказалось, у руководства "Динамо" есть связи с агентом Алиссона
Семак: Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных
Шунин: однажды российский футболист получит на "Золотом мяче" один из призов 2
"Свободу ультрас!" Фанаты ЦСКА поддержали задержанных в Санкт-Петербурге болельщиков "Спартака" 8
Перед сборной России поставлена задача войти в топ-10 рейтинга ФИФА 10
Гвардиола: учитывая отрыв "Ливерпуля", для "Ман Сити" было бы безумием говорить о титуле
Черчесов: многие до сих пор с завистью вспоминают чемпионат мира в России 2
Сафонов и Сулейманов признаны лучшими молодыми игроками РПЛ 2019 года 1
Сборная России проведет товарищеский матч за 6 дней до старта Евро-2020
В ПФЛ ликвидируют зону «Восток». Убийство футбола на большей части страны или благо для местных клубов? 1
Силкин: думаю, в матче с "Зенитом" "Динамо" будет играть вторым номером и постарается использовать свои шансы 6
"Ювентус" и "Арсенал" могут обменяться защитниками
Друг Кокорина и Мамаева: никто из нас не предполагал, что может очутиться в тюрьме 3
В матче открытия Кубка Америки — 2020 сыграют сборные Аргентины и Чили
Моуринью рассказал, почему жил в отеле, когда тренировал "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник "Краснодара" Уткин сравнил себя с Широковым 2
Ушел из жизни заслуженный тренер России Леонид Остроушко 1
Магистр "Что? Где? Когда?" Поташев: проблема не в Гончаренко, у ЦСКА тупо нет денег 6
Дичь продолжается: спартаковского заводящего отпустили, а теперь увезли назад в Петербург 21
РФС следит за ситуацией с задержаниями фанатов в Петербурге и ждет разъяснений от органов 9
Кирьяков: сейчас класс "Краснодара" гораздо ниже, чем в прошлые годы 3
Ибрагимович рассказал о том, как играют в футбол в США 1
"Манчестер Сити" поспорит с "Барселоной" за игрока "Интера"
Болельщика "Спартака" задержали в Москве и увезли в Петербург для дачи показаний по уголовному делу 4
Гаттузо может сменить Анчелотти на посту главного тренера "Наполи"
Кавазашвили: ведомство Егорова в нынешнем виде недееспособно 1
УЕФА планирует расширить женскую Лигу чемпионов 2
Мариу — о расизме на трибунах: нужно начать арестовывать провинившихся 1
"Атлетико" хочет подписать Кавани в январе
"Ювентус" сделал Дибале предложение продлить контракт
Все новости