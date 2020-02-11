Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе сообщил, что воронежский клуб хочет сыграть в ближайшем матче с "Армавиром" в рамках 26-го тура первенства ФНЛ в траурных повязках, чтобы почтить память ушедшего из жизни ветерана "Спартака" Валерия Рейнгольда.
Асхабадзе сообщил, что "Факел" уже обратился к руководству ФНЛ о таком намерении.
"Надеюсь, "Армавир" как принимающая сторона нас поддержит в этом вопросе и согласится с нами", - цитирует Асхабадзе "Матч ТВ".
Напомним, Рейнгольд ушел из жизни вчера, 11-го февраля. Ему было 77 лет. Помимо "Спартака", Рейнгольд выступал за "Шинник" И "Факел", который ранее назывался "Труд".
"Факел" хочет сыграть с "Армавиром" в траурных повязках в память о Рейнгольде
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