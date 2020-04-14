Ранее становилось известно, что "Торпедо" может оказаться не готовым к повышению в классе из-за проблем с финансированием.
- Думаю, что надо ковать железо, пока горячо. Тем более, что "Торпедо" находится в благоприятной ситуации: мы из Москвы, у нас не возникнет проблем со стадионом.
Мы будем принимать соперников на одной из столичных арен или в Химках, которые по сути тоже являются Москвой. "Торпедо" надо делать свое дело, развиваться, возвращаться на свой уровень и завоевывать трофеи, - цитирует игрока пресс-служба клуба.
"Торпедо" после 27-ми туров занимает четвертое место.
"Надо ковать железо, пока горячо". Рязанцев - о том, готово ли "Торпедо" к выходу в РПЛ
Хавбек "Торпедо" Александр Рязанцев считает, что москвичи готовы к элитному дивизиону российского футбола.
Фото: ФК "Торпедо"
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