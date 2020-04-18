Генеральный директор калининградской "Балтики" Тажутдин Качукаев рассказал, что клубу ничего не угрожает.
Сегодня появилась информация, что "Шинник", "Нижний Новгород" и "Мордовия" могут сняться с ФНЛ из-за финансовых проблем на фоне пандемии коронавируса.
"Мы точно доиграем сезон. Никаких опасений по этому поводу у нас нет. У нас есть свои цели на предстоящий год. Опасности, что "Балтик" прекратит существование, нет. Даже не думаем об этом", - цитирует Качукаева "Чемпионат".
В нынешнем сезоне первенства ФНЛ "Балтика" занимает шестое место, имея в своем активе после 27 туров 43 очка.
Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все европейские чемпионаты.
Тажутдин Качукаев: даже не думаем, что "Балтика" прекратит существование
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