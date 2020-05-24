- Это невозможно с точки зрения регламента. В противном случае новому клубу по регламенту придется начинать выступать с самых низов.
Конечно, мы будем ужимать бюджет. Такое время. Деньги, сами понимаете, сейчас идут на актуальные нужды - врачей, борьбу с коронавирусом. Сейчас конкретную сумму бюджета назвать не готов, - приводит слова Терюшкова СЭ.
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Если "Химки" не найдут инвесторов, то останутся в ФНЛ
Согласно регламенту, если "Химки" пройдут лицензирование, то команда попадет в РПЛ, так как по итогам первенства сезона 2019/20 клуб занял 2-е место, которое дает прямую путевку в дивизион выше.
Ранее в СМИ появилась информация, что ярославскому "Шиннику" и подмосковным "Химкам" будет предложено отказаться от участия в матчах Кубка России, так как сезон ФНЛ завершен досрочно.
Безумие вокруг "Химок": отказались от выхода в РПЛ, все равно в нее вышли, а играть в ней не на что
Министр спорта МО рассказал о слиянии "Химок" и "Родины"
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков опроверг информацию о слиянии "Химок" и клуба ПФЛ "Родина".
Фото: ФК "Химки"
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