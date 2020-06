"СКА-Хабаровск" объявил об уходе японского полузащитника

View this post on Instagram

КУЗЬМИЧЁВ И САТО ПОКИДАЮТ ХАБАРОВСК В связи с истечением сроков контрактов «СКА-Хабаровск» покидают нападающий Илья Кузьмичёв и полузащитник Минори Сато. Оба футболиста пополнили состав армейцев прошлым летом. Илья Кузьмичев провёл за «СКА-Хабаровск» 23 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 1 голевой пас. Минори Сато принял участие в 11 матчах, на его счету 1 голевая передача. ФК «СКА-Хабаровск» благодарит футболистов за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере. Спасибо, Илья! ????????!