"Мордовия" может быть не заявлена на следующий сезон первенства ФНЛ.
Как сообщает "Матч ТВ", в саранском клубе на контракте находится всего один футболист - 18 летний воспитанник Николай Бояркин.
В "Мордовии" отказались комментировать информацию о будущем клуба.
В прошлом сезоне ФНЛ "Мордовия" заняла 20-е место в турнирной таблице. В случае лицензирования команда может продолжить выступление в ФНЛ.
В "Мордовии" на контракте остался всего один игрок - 18 летний местный полузащитник
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