Об этом сообщает Sportbox. Без оплаты процедуры комиссия по лицензированию РФС, заседания которой пройдут с 15 по 18 июня, не будет рассматривать заявку "Мордовии". Более того, при несоблюдении данного условия клуб не сможет подать апелляцию.
Основными проблемами "Мордовии" в данный момент являются долги по зарплатам футболистов. Речь идет о сумме около 170 миллионов рублей. В то же время у команды отличная инфраструктура. Напомним, в Саранске проводились матчи ЧМ-2018, к которым был построен новый стадион.
Заявки всех остальных клубов экспертная комиссия ФНЛ одобрила для получения лицензии РФС. Как утверждает источник, место "Мордовии" в ФНЛ могут занять клубы ПФЛ "Алания" или "Олимп-Долгопрудный".
Участие "Мордовии" в следующем сезоне ФНЛ под большим вопросом
Саранская команда не заплатила за процедуру лицензирования.
Фото: РБ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!