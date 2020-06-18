Директор "Мордовии" подтвердил, что команда не сыграет в ФНЛ

Директор "Мордовии" Николай Левин подтвердил информацию о том, что саранский клуб не прошел регистрацию для участия в ФНЛ.

Фото: ФК "Мордовия"