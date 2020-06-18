- Да, в четверг РФС уведомил нас, что мы не получим лицензию для выступления в ФНЛ. Это означает, что "Мордовия" не сможет принять участие в этом турнире. Что дальше - ПФЛ или любительский уровень? Дальнейшую судьбу клуба определит глава республики, - цитирует Левина Sportbox.
Основными проблемами "Мордовии" в данный момент являются долги по зарплатам футболистов. Речь идет о сумме около 170 миллионов рублей. В то же время у команды отличная инфраструктура. Напомним, в Саранске проводились матчи ЧМ-2018, к которым был построен новый стадион.
Заявки всех остальных клубов экспертная комиссия ФНЛ одобрила для получения лицензии РФС. Сообщалось, что место "Мордовии" в ФНЛ могут занять клубы ПФЛ "Алания" или "Олимп-Долгопрудный".
Директор "Мордовии" подтвердил, что команда не сыграет в ФНЛ
Директор "Мордовии" Николай Левин подтвердил информацию о том, что саранский клуб не прошел регистрацию для участия в ФНЛ.
Фото: ФК "Мордовия"
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