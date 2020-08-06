"Енисей" объявил об уходе Саркисова

Также из красноярского клуба ушел полузащитник Владислав Шпитальный.

Саркисов написал заявление об уходе по собственному желанию. В составе "Енисея" он провел почти 100 игр и забил 16 голов.

"Енисей" 8 августа в рамках 2-го тура ФНЛ сыграет против брянского "Динамо".

View this post on Instagram

«Енисей» покинули Артур Саркисов и Владислав Шпитальный 33-летний нападающий сборной Армении в красноярском клубе с 2016 года. Бронзовый призер Первенства ФНЛ-2017, в 2018 году вместе с @fcenisey выступал в Российской Премьер-Лиге. Провел в составе нашей команды почти 100 матчей, в которых забил 16 голов. Форвард написал заявление об уходе по собственному желанию. Владислав Шпитальный перешел в «Енисей» этой зимой. Сыграл за наш клуб 7 матчей: в Олимп-Кубке ФНЛ и в Олимп-Первенстве ФНЛ прошлого сезона, в которых отличился один раз. Клуб и 23-летний полузащитник расторгли контракт по соглашению сторон. Мы благодарим Артура @artursarkisov и Влада @vlad_shpitalnyy за время, проведенное в Красноярске, и желаем удачи в дальнейшей футбольной карьере! #ФКЕнисей

A post shared by FC ENISEY KRASNOYARSK (@fcenisey) on


Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Енисей
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Маммана и Терехов прошли посвящение в "Сочи"
Смолов впервые сыграл за "Локомотив" после возвращения из Испании
Дибала - в заявке "Ювентуса" на игру с "Лионом"
"Енисей" объявил об уходе Саркисова
Влашич прокомментировал информацию о возможном уходе из ЦСКА 1
"Сочи" заинтересован в Глушенкове 2
"Тамбов" подписал контракт с Чичериным
Одержат ли "Крылья" и "Торпедо" первые победы? Анонс 2-го тура ФНЛ
"Крылья Советов" заинтересованы в подписании форварда "Торпедо" Сергеева
Джампаоло стал главным тренером "Торино"
"Химки" арендовали Идову 4
"Зенит" и "Локомотив" объявили составы на матч Суперкубка России 6
РФС ограничил аренды не больше двух игроков из одного клуба РПЛ 5
"Ростов" объявил о трансфере Хашимото 1
"Зенит" объявил об уходе Мамманы в "Сочи" 19
Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА 1
Тедеско назвал Карпина лучшим тренером минувшего сезона в РПЛ 6
Кикнадзе и Николич дико подставляются трансфером Райковича. За 30, легионер, из Серии В – жесть 6
Дьяков - новый исполнительный директор "Химок"
Карпин во время спора назвал своих футболистов лохами 5
Мещеряков: Кокорин - качественный игрок, но не за любые деньги 2
Шалимов объяснил, почему тренеры не общаются с предшественниками
"Ростов" показал новую форму на сезон 2020/21 2
Набабкин продлил контракт с ЦСКА 3
Состав "Тамбова" пополнил защитник "Родины" Головня
СМИ: РПЛ решила не отказываться от дополнительного времени в Суперкубке 5
Клубу "Красный" присуждено техническое поражение в Кубке России из-за коронавируса 6
Карпин рассказал, кого знал из молодых игроков "Ростова" в матче с "Сочи" 4
Гулиев заинтересовал "Химки" и "Ахмат" 5
Три футболиста "Ливерпуля" претендуют на звание лучшего игрока минувшего сезона
Все новости