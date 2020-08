"Енисей" объявил об уходе Саркисова

View this post on Instagram

«Енисей» покинули Артур Саркисов и Владислав Шпитальный 33-летний нападающий сборной Армении в красноярском клубе с 2016 года. Бронзовый призер Первенства ФНЛ-2017, в 2018 году вместе с @fcenisey выступал в Российской Премьер-Лиге. Провел в составе нашей команды почти 100 матчей, в которых забил 16 голов. Форвард написал заявление об уходе по собственному желанию. Владислав Шпитальный перешел в «Енисей» этой зимой. Сыграл за наш клуб 7 матчей: в Олимп-Кубке ФНЛ и в Олимп-Первенстве ФНЛ прошлого сезона, в которых отличился один раз. Клуб и 23-летний полузащитник расторгли контракт по соглашению сторон. Мы благодарим Артура @artursarkisov и Влада @vlad_shpitalnyy за время, проведенное в Красноярске, и желаем удачи в дальнейшей футбольной карьере! #ФКЕнисей