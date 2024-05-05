"Наша задача - выигрывать в каждом матче. Но надо быть реалистами, наша задача сейчас - выйти как минимум в суперфинал Кубка России", - цитирует Бонгонду "Матч ТВ".
"Спартак" сыграл вничью с "Пари НН" в 27-м туре РПЛ. После 27-ми сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Динамо" на семь очков. "Красно-белые" сыграют с калининградской "Балтикой" в финале Пути регионов за право сыграть в Суперфинале турнира с победителем пары ЦСКА - "Зенит".
Бонгонда: наша задача сейчас - выйти как минимум в суперфинал Кубка России
Нападающий "Спартака" Тео Бонгонда рассказал о главной цели команды на оставшуюся часть сезона.
Фото: ФК "Спартак"