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Семин считает Тюкавина лучшим нападающим в РПЛ

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Российский специалист Юрий Семин считает форварда московского "Динамо" Константина Тюкавина лучшим нападающим в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Я вообще считаю, что он лучший нападающий в лиге. Но удивительного в его голе ничего не вижу. Красивый гол, правильно распорядился мячом в этой ситуации. Тюкавин - бомбардир, который сегодня решает задачи", - цитирует Семина "Матч ТВ".

Сегодня, 5-го мая, московское "Динамо" в 27-м туре РПЛ одержало победу над "Сочи" со счетом 3:2. Забитыми мячами отметились: Тюкавин, Бителло, Нгмале, Сааведр и Гуарирапа. В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за команду Марцела Лички 35 матчей и отметился 16-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами. В декабре нападающий продлил контракт с клубом до конца сезона-2027/2028. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 12 миллионов евро.

Динамо Юрий Семин Константин Тюкавин
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