58-летний специалист был генеральным секретарем РФС с 2007 по 2009 год. Также Калакуцкий работал в брянском "Динамо", "Сатурне и "Кайрате".
В текущем сезоне ФНЛ "Крылья Советов" занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 7 очков.
Новым генеральным директором "Крыльев Советов" стал бывший генсек РФС
Евгений Калакуцкий назначен генеральным директором "Крыльев Советом".
Фото: ФК "Крылья Советов"
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