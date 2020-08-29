Нынешний главный тренер "Нижнего Новгорода" Роберт Евдокимов находится под угрозой отставки. Решение по смене тренера принимает губернатор.
В случае отставки Евдокимова основным претендентом станет Парфенов. Отмечается, что для экс-наставника "Урала" приоритетом является РПЛ.
В текущем сезоне ФНЛ "Нижний Новгород" занимает 10-е место в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Парфенов может возглавить "Нижний Новгород"
Бывший наставник "Урала" Дмитрий Парфенов является претендентом на пост главного тренера "Нижнего Новгорода".
Фото: РИА Новости
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