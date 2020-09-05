Встреча завершилась победой команды Сергея Игнашевича со счетом 4:2. Отметим, что "Торпедо" проигрывало по ходу матча со счетом 0:2. Во втором тайме московская команда забила четыре мяча и одержала волевую победу.
"СКА-Хабаровск" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. "Торпедо" идет на седьмой позиции, имея в своем активе 12 баллов.
ФНЛ
7 тур
"СКА-Хабаровск" - "Торпедо" - 2:4
Голы: Барков, 2, 30 - Прошляков, 53, Лебеденко, 83 (пен.), Кертанов, 90, Адаев, 90+3.
"Торпедо" на выезде обыграло "СКА-Хабаровск", проигрывая по ходу матча 0:2
"СКА-Хабаровск" в матче 7-го тура ФНЛ на своем поле принимал "Торпедо".
Фото: ТАСС
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