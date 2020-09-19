"Томь" объявила о переходе Виталия Денисова

? ?? Сегодня состав «Томи» пополнил 33-летний узбекский защитник Виталий Денисов (@VitaliyDenisov). Последним клубом Виталия был «Ротор», который он покинул после прошлого сезона. Контракт с новичком рассчитан до конца сезона. Денисов будет выступать под №29. pic.twitter.com/4Tq4D5b8Im— ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) September 20, 2020
В минувшем сезоне ФНЛ за "Ротор" узбекский защитник провел 2 матча. Также в карьере Денисова были такие клубы, как "Рубин", "Локомотив", "Крылья Советов" и ЦСКА.
В составе "железнодорожников" 33-летний футболист стал чемпионом России и дважды выиграл Кубок страны.
Источник: пресс-служба "Томи"