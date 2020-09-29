Агент Алвеша рассказал, что "Оренбург" подделал подпись футболиста, чтобы разорвать с ним контракт

Юрий Горбенко, агент полузащитника "Оренбурга" Рикарду Алвеша, рассказал, что они рассматривают обращение в правоохранительные органы и ФИФА.

Фото: ФК "Оренбург"