Дело в том, что Горбенко считает, что клуб прибегнул к махинациям, чтобы расторгнуть контракт с футболистом.
— Ему вручили соглашение о расторжении двухлетнего контракта, якобы подписанного самим футболистом. Если судить по этой бумаге, то футболист полностью отказывался от двухлетнего контракта, что звучит как сумасшествие. Надо ли говорить, что футболист ничего не подписывал и видел этот документ впервые? — рассказал агент в интервью Sport24.
Горбенко добавил, что Алвеш был в шоке от увиденного, а они в срочном порядке обратились к юристам. Агент уточнил, что они рассматривают подачу заявления в правоохранительные органы и ФИФА.
По его мнению, "Оренбург" пошёл на такой шаг, так как у Алвеша была большая зарплата в контракте, подписанная ещё во времена игры клуба в РПЛ. Теперь команда её не тянет, поэтому решили избавиться от игрока таких способов.
Агент Алвеша рассказал, что "Оренбург" подделал подпись футболиста, чтобы разорвать с ним контракт
Юрий Горбенко, агент полузащитника "Оренбурга" Рикарду Алвеша, рассказал, что они рассматривают обращение в правоохранительные органы и ФИФА.
Фото: ФК "Оренбург"
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