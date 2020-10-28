"Крылья Советов" разгромили "Шинник" и вышли на первое место в ФНЛ

"Крылья Советов" благодаря победе над "Шинником" со счетом 4:1 вернули себе первую строчку в ФНЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте. Отличился полузащитник самарской команды Иван Сергеев.

К 52-й минуте Сергеев уже оформил хет-трик. Один из голов Иван забил с 11-метровой отметки. Еще один мяч в составе "Крыльев" на счету Егора Голенкова.

В концовке встречи нападающий "Шинника" Альбек Гонгапшев забил гол престижа для своей команды.

"Крылья Советов" сравнялись по очкам с "Нижним Новгородом" и заняли 1-ю строчку в ФНЛ по итогам 18-и туров. "Шинник" же с 10-ю очками расположился на последнем, 22 месте.

ФНЛ

18 тур

"Крылья Советов" 4:1 "Шинник"

Голы: Сергеев, 4, 21, 51 (пен.), Голенков, 70 - Гонгапшев, 89

Крылья Советов: Ломаев, Божин, Чернов, Комбаров, Полуяхтов (Солдатенков, 65), Гацкан (Якуба, 57), Ежов (Горшков, 61), Витюгов, Кабутов (Карпов, 73), Цыпченко, Сергеев (Голенков, 58)

Шинник: Зириков, Кутин, Стешин, Маляров (Самсонов, 66), Бетюжнов, Игнатович, Олейников (Пухов, 46), Зинков, Щадин (Евсеев, 81), Низамутдинов (Гонгапшев, 71), Самодин (Голубь, 59)

Предупреждения: Витюгов, 18, Олейников, 36, Божин, 75

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Теги: Крылья Советов Шинник
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