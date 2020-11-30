Напомним, что на днях бюджетный комитет Самарской губернской думы сообщил, что финансирование "Крыльев" в грядущем году будет сокращено. Клубу планируется выделить 600 миллионов рублей из областного бюджета, в то время как в 2020 году было выделено 1,114 млрд рублей.
"Сложность в том, что мы находимся в уже сформированной структуре затрат, которые не можем сократить.
Повлияет ли будущее сокращение бюджета на текущий сезон? Конечно. Помню, когда совершался переход на систему "осень-весна", у меня было одно мнение на этот счет. Теперь оно другое. Оказавшись на нынешней должности, я понимаю, насколько же сложно и неудобно, когда финансирование выделяется на календарный год, а сезон меняется в середине года", - приводит слова Калакуцкого Metaratings.ru
Напомним, что "Крылья Советов" после 25-и туров Футбольной национальной лиги занимают 4-ю строчку турнирной таблицы, набрав 52 очка. Следующий матч подопечные Игоря Осинькина проведут 5 декабря дома против "Енисея". Стартовый свисток встречи прозвучит на "Самара Арене" в 14:00 по московскому времени.
Гендиректор "Крыльев": при "осень-весна" сложно планировать финансирование
Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий высказался о сокращении бюджета самарского клуба.
Фото: РФС
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