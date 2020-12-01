Источник: главный тренер "Чайки" Адиев отстранен от работы

Главный тренер "Чайки" Магомед Адиев отстранен от руководства командой.
Фото: ФК "Чайка"
Контракт с Адиевым, подписанный на 3 года, пока не расторгнут, но футболистам "Чайки" уже сообщили о смене тренера. За разрыв соглашения по инициативе клуба положена большая неустойка.

В ближайшем матче первенства Футбольной национальной лиги с воронежским "Факелом" командой будет руководить тренер молодежки Андрей Черенков.

Адиев возглавил "Чайку" в ноябре прошлого года. По итогам 25-и туров команда из Песчанокопска занимает 13-е место в ФНЛ, набрав 32 очка.

Источник: "Матч ТВ"

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Теги: Чайка Адиев
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