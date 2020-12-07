По информации источника, Сергеевым интересуются несколько команд Российской Премьер-лиги. В частности, в числе претендентов называется московский "Локомотив".
В этом сезоне Иван Сергеев в 26 матчах забил 22 гола. На его счету четыре хет-трика.
"Крылья Советов" в турнирной таблице ФНЛ идут на 2-м месте. В активе самарцев 55 очков. Отставание от лидера турнира, "Нижнего Новгорода", составляет 3 очка.
Источник: Sportbox
Источник: лучший снайпер ФНЛ может перейти в клуб премьер-лиги
Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев может перейти в одну из команд РПЛ.
Фото: "Торпедо"
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