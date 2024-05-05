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Тюкавин: будем стараться, чтобы "Динамо" было наверху, а где я буду в бомбардирской гонке, неважно

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Лучший нападающий "Динамо" Константин Тюкавин рассказал, что для него важнее: участие с гонке бомбардиров РПЛ или итоговое место команды.
Фото: ФК "Динамо"
"Возможно, где-то после 70-й минуты мы устали. Мы весь первый тайм атаковали и начало второго тоже, поэтому тоже можем подустать. Будем стараться, чтобы "Динамо" было наверху, а где я буду в бомбардирской гонке, неважно", - сказал Тюкавин.

Сегодня, 5 мая, в рамках 27-го тура РПЛ "Динамо" одержало победу над "Сочи" (3:2), забив гол на 90+5 минуте. Вклад в победу внес и Константин Тюкавин, 21-летий форвард внес мяч в сетку, находясь спиной к воротам. Нападающий за 27 игр в рамках РПЛ забил 14 голов и сделал 8 голевых передач. Тюкавин занимает второе место в бомбардирской гонке, на первом идет форвард "Зенита" Матео Кассьерра с 16-ю забитыми мячами. Отметим, что по системе "гол плюс пас" Тюкавин является лучшим игроком в чемпионате России.

"Динамо" набрало 50 очков, сравнявшись с лидерами чемпионата "Зенитом" и "Краснодаром". Завтра, 6 мая, петербуржцы проведут свою игру 27-го тура против воронежского "Факела". Краснодарский клуб упустил возможность временно возглавить турнирную таблицу, проиграв в родных стенах грозненскому "Ахмату" (0:1).

Источник: "Чемпионат"

Константин Тюкавин Динамо
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