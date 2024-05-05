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Дьяков: с уходом Ивича "Краснодар" можно было сразу вычеркивать из чемпионской гонки

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Экс-игрок московского "Динамо" Виталий Дьяков считает, что "Краснодар" выпал из чемпионской гонки.
Фото: ФК "Краснодар"
"Можем ли мы вычеркивать "Краснодар" из чемпионской гонки? Я думаю, с уходом Ивича их можно было сразу вычеркивать", - цитирует Дьякова "РБ Спорт".

Вчера, 4-го мая, "Краснодар" на домашнем стадионе уступил грозненскому "Ахмату" в 27-м туре РПЛ со счетом 0:1. После 27-ми сыгранных туров южане занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 50 очков, на первой строчке располагается московское "Динамо" с таким же количеством очков. Напомним, что руководство "быков" в марте отправило в отставку сербского специалиста Владимира Ивича с поста главного тренера.

Краснодар Виталий Дьяков
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