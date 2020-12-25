В "Крыльях Советов" сменился председатель совета директоров

В самарских "Крыльях Советов" был назначен новый глава совета директоров.

Фото: ФК "Оренбург"

В "Крыльях Советов" появился новый глава совета директоров. Вместо Александра Фетисова теперь эту должность занимает Сергей Аракелов, являющийся главой банка "Солидарность".



Также в совет директоров вошли министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов, Иван Ефанов - руководитель проектного офиса Администрации Губернатора Самарской области и заместитель руководителя департамента внутренней политики региона Александр Черненко.



"Крылья Советов" по итогам прошлого сезона вылетели из РПЛ в ФНЛ, заняв 15-е место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги самарцы идут на 2-м месте, набрав в 26-ти матчах 55 очков. "Крылья Советов" уступают лидеру первенства "Нижнему Новгороду" 3 очка.



Источник: официальный сайт ФК "Крылья Советов"