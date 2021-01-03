Мичуренков покинул "Нижний Новгород"

Успехов, Дмитрий! https://t.co/fhW6nObqDs pic.twitter.com/mgBt5z7K7u— ФК Нижний Новгород (@fcnn_ru) January 3, 2021
Контракт нападающего Дмитрия Мичуренкова с "Нижним Новгородом" был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Дмитрий Мичуренков пришел в "Нижний Новгород" в июле прошлого года свободным агентом. В нынешнем сезоне 25-летний футболист 14 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.
"Нижний Новгород" является лидером ФНЛ. После 26-ти матчей команда имеет в активе 58 очков и опережает "Крылья Советов" на три очка.
Источник: пресс-служба ФК "Нижний Новгород"