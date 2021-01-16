Орещука спросили, обращались ли к нему из Европы по кому-то из российских футболистов.
"Например, в конце декабря спрашивали про Зиньковского. Из Европы, его не первый месяц скауты ведут. Мое мнение: ему нужно однозначно уезжать. Но я не его агент, не знаю его лично, поэтому пусть напрямую выходят на него и общаются", - заявил Орещук.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше ФНЛ 24-летний Зиньковский провел 24 матча и забил восемь голов.
Источник: Матч ТВ
Орещук: в Европе интересуются Зиньковским. Ему нужно однозначно туда уезжать
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук заявил, что полузащитнику "Крыльев Советов" Антону Зиньковскому следует продолжить карьеру в Европе.
Фото: РИА Новости
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