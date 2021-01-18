Баляйкин может покинуть "Томь". Кержаков недоволен лишним весом игрока

Полузащитник "Томи" Евгений Баляйкин может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Томь"
По информации источника, 32-летний игрок вернулся в расположение клуба из отпуска с лишним весом. Этим остался недоволен главный тренер "Томи" Александр Кержаков.

Отмечается, что Баляйкин не был включен в список футболистов, которые отправились с "Томью" на сбор в Турцию.

В нынешнем сезоне Футбольной Национальной Лиги Евгений провел 9 матчей (все - в стартовом составе) и не отметился результативными действиями.

Источник:"Матч ТВ"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Томь Кержаков
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Кэтэлин Карп покинул "Уфу"
Баляйкин может покинуть "Томь". Кержаков недоволен лишним весом игрока
Агент Мана прокомментировал информацию об интересе "Зенита" 1
Канчельскис: сокращение РПЛ до 12 команд? Правильная идея. Интерес зрителей к чемпионату повысится 3
Бывший игрок "Ростова" и "Краснодара" Сигурдссон перешел в львовский "Рух" (видео)
Сутормин: главный конкурент "Зенита" в РПЛ — это мы сами 4
"Спартак" проведет товарищеский матч с "Ригой" 7 февраля 8
Силкин: дело не в том, сколько команд будут играть в РПЛ. Развития футбола нет никакого
Фанаты "Фенербахче" атаковали "Зенит" в соцсетях за слова о переходе Озила 10
Евсеев: считаю оптимальным 18 команд в РПЛ 3
"Зенит" проявляет интерес к вингеру "Стяуа" Ману 4
Мостовой: как можно сокращать до 12 команд чемпионат страны, чье население 150 миллионов? 4
Степашин - о сокращении РПЛ: проще провести первенство Москвы и Ленинграда 8
Президент "Торпедо" Маслов: я за то, чтобы расширить РПЛ до 18-ти команд 1
Руководитель "Нижнего Новгорода" Измайлов - о 12-ти командах в РПЛ: это будет общество избранных
Алаев подтвердил, что будет участвовать в выборах президента ФНЛ
Орлов: не думаю, что iPhone и PlayStation у Вендела из золота, но это говорит о культуре и воспитании игрока 7
Дзаньоло заразился коронавирусом
Созин: для РПЛ 16 команд - это много 14
Уткин: сейчас происходит гибель ЦСКА 2
Прядкин - об изменении формата РПЛ: "12+12" - возможный, но далеко не единственный вариант 6
"Интер" сменит название и эмблему к 113-летию клуба 1
Семин: кто будет ходить на футбол в регионах, если не будут приезжать "Зенит", "Спартак" и ЦСКА? 18
Колосков: непонятно, каким образом в ЦСКА мог появиться такой игрок, как Гайч 4
Источник: Газизов отправился на сборы с "Уфой" 7
Тарасов: с Кикнадзе пожали друг другу руки. Было одно недопонимание, приведшее к суду, но это часть футбола
Худяков: я против сокращения РПЛ. Можно поменять формат - играть 3-4 круга 1
Леонардо: великие игроки, как Месси, всегда будут в списке "ПСЖ"
Колосков - о сокращении РПЛ: Урал, Сибирь и Дальний Восток останутся без большого футбола 5
Ойеволе вернулся в "Оренбург"
Все новости
-