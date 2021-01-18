По информации источника, 32-летний игрок вернулся в расположение клуба из отпуска с лишним весом. Этим остался недоволен главный тренер "Томи" Александр Кержаков.
Отмечается, что Баляйкин не был включен в список футболистов, которые отправились с "Томью" на сбор в Турцию.
В нынешнем сезоне Футбольной Национальной Лиги Евгений провел 9 матчей (все - в стартовом составе) и не отметился результативными действиями.
Источник:"Матч ТВ"
Баляйкин может покинуть "Томь". Кержаков недоволен лишним весом игрока
Полузащитник "Томи" Евгений Баляйкин может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Томь"
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