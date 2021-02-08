— Интерес к Зиньковскому из Нидерландов? Вот этого не знаю. Обычно такие разговоры возникают после приезда селекционеров на игру, — цитирует тренера "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что российским футболистом заинтересовался "Витесс", который ранее тренировал Леонид Слуцкий.
24-летний Зиньковский в текущем сезоне провел 25 матчей, в которых забил девять голов и отдал четыре голевые передачи.
Тренер "Крыльев" прокомментировал интерес к Зиньковскому из Нидерландов
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал информацию, согласно которой, полузащитником Антоном Зиньковским интересуются в Нидерландах.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
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