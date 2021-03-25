"Клубу нужен результат. Дело не только в "Спартаке", так в любой другой команде. Чтобы доверять молодежи, ее надо постоянно развивать, но часто на это просто нет времени.
В "Спартаке" ты вроде на уровне школы или дубля один из лучших, а когда попадаешь в главную команду, то не всегда справляешься с конкуренцией. Не попадаешь в состав, уходит тонус, теряется форма. А потом выпадает шанс сыграть, а ты не готов.
"Спартак" - одна из самых больших команд России, где не будут смотреть и ждать, пока ты созреешь. Получил шанс и не воспользовался - значит, придет другой, кто этим шансом воспользуется", - сказал Брызгалов.
Полузащитник Сергей Брызгалов выступал в составе "Спартака" с 2011 по 2016 год. Он провел 52 матча за "красно-белых", в которых забил один гол. После "Спартака" он выступал за "Терек", "Анжи" и "Урал".
В сентябре 2019 года Брызгалов на правах свободного агента перешел в "Факел". В текущем сезоне он провел 29 матчей в составе воронежской команды, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи. Всего за "Факел" он сыграл в 37-ми матчах.
В РПЛ у Сергея Брызгалова в общей сложности 100 матчей и четыре забитых мяча.
"Факел" в турнирной таблице Футбольной национальной лиги занимает 11-е место, набрав в 32-х матчах 46 очков. В последнем матче воронежский клуб обыграл дома омский "Иртыш" со счетом 3:1. Следующая игра у "Факела" пройдет 28 марта - в Брянске состоится встреча с местным "Динамо". Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.
Источник: Sport24
Брызгалов: в "Спартаке" не будут смотреть и ждать, пока ты созреешь
Полузащитник "Факела" Сергей Брызгалов объяснил, почему молодые игроки не всегда могут закрепиться в "Спартаке".
Фото: "Getty Images"
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