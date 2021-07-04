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Президент "Торпедо" Маслов объяснил причины отставки Игнашевича

Президент "Торпедо" Денис Маслов рассказал, какими причинами было вызвано расставание клуба с экс-главным тренером Сергеем Игнашевичем.
Фото: ФК "Торпедо"
- Почему Игнашевич был уволен, хотя Авдеев (владелец клуба - прим.) до этого говорил, что Сергей в любом случае доработает до конца сезона? Там всё накопилось. И результат, и отношения внутри команды, и история с болельщиками - всё это сложилось воедино. Не было какого-то конфликта - ругани и всего прочего. Что стало точкой невозврата? По факту, поражение от "Нижнего" (1:4), - передает слова Маслова Sport24.

41-летний экс-защитник "Локомотива" и ЦСКА Сергей Игнашевич в период с июня 2019 года по март 2021 года работал старшим, а затем и главным тренером московского "Торпедо". В сезоне-2019/2020 "автозаводцы" под руководством Игнашевича заняли четвертое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, но стыковые матчи за право играть в следующем сезоне в РПЛ были отменены из-за пандемии коронавируса. В марте 2021 года после 4 поражений подряд и конфликта Игнашевича с фанатами клуба контракт со специалистом был расторгнут, его место занял Александр Бородюк, с которым черно-белые финишировали на шестом месте.

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Теги: Торпедо Игнашевич Маслов
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