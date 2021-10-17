По данным источника, накануне Тарасов организовал прощальный ужин для своей команды. На ужин он пригласил всю команду, а также весь тренерский штаб и президента "Велеса".
Отмечается, что сейчас Тарасову поступает множество предложений от блогеров и представителей шоу-бизнеса для участия в различных проектах. Помимо этого, у Дмитрия имеется много рекламных предложений, в том числе и от спортивных брендов.
Источник: Казанские ведомости
Источник: Дмитрий Тарасов завершает карьеру футболиста
Бывший игрок сборной России Дмитрий Тарасов, ныне выступающий за "Велес", решил завершить карьеру футболиста.
Фото: "Рубин"