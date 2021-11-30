По информации источника, если стороны придут к согласию, то 45-летний специалист возглавит столичный клуб.
Напомним, в понедельник, 29 ноября, с поста главного тренера "Велеса" ушел Артем Куликов. Московский клуб в турнирной таблице Футбольной национальной лиги занимает 10-е место, набрав в 25 матчах 33 очка.
Последним местом работы Романа Шаронова был кипрский "Пафос", который он покинул в июне 2021 года. Также 45-летний специалист с июня по декабрь 2019 года возглавлял казанский "Рубин".
Источник: Матч ТВ
Шаронов может возглавить "Велес"
Одним из кандидатов на пост главного тренера московского "Велеса" является Роман Шаронов.
Фото: ТАСС