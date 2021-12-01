"Велес" провел переговоры с Василием Березуцким и Романом Шароновым

В числе кандидатов на пост главного тренера московского "Велеса" рассматриваются Василий Березуцкий и Роман Шаронов.

Фото: РПЛ





Василий Березуцкий сейчас входит в тренерский штаб "Краснодара". Последним местом работы Романа Шаронова был кипрский "Пафос", который он покинул в июне 2021 года. Также 45-летний специалист с июня по декабрь 2019 года возглавлял казанский "



Отмечается, что основным кандидатом на пост тренера "Велеса" является другой специалист, имя которого держится в секрете.



Напомним, в понедельник, 29 ноября, с поста главного тренера "Велеса" ушел Артем Куликов. Московский клуб в турнирной таблице Футбольной национальной лиги занимает 10-е место, набрав в 25 матчах 33 очка.



Источник: Как сообщает источник, с обоими были проведены предварительные переговоры.Василий Березуцкий сейчас входит в тренерский штаб "Краснодара". Последним местом работы Романа Шаронова был кипрский "Пафос", который он покинул в июне 2021 года. Также 45-летний специалист с июня по декабрь 2019 года возглавлял казанский " Рубин ".Отмечается, что основным кандидатом на пост тренера "Велеса" является другой специалист, имя которого держится в секрете.Напомним, в понедельник, 29 ноября, с поста главного тренера "Велеса" ушел Артем Куликов. Московский клуб в турнирной таблице Футбольной национальной лиги занимает 10-е место, набрав в 25 матчах 33 очка.Источник: Матч ТВ