Напомним, накануне СМИ сообщили, что "Оренбург" намерен арендовать игрока на 1,5 года. Указывалось, что "Зенит" сможет вернуть Хотулева обратно в любое трансферное окно.
Президент "Оренбурга" подтвердил данные об интересе к Хотулеву. По его словам, сделка почти согласована.
"Да, работаем в этом направлении, но контракт еще не подписан. Определенные нюансы есть, но практически договорились. Речь действительно идет об аренде на полтора года и "Зенит" при желании сможет вернуть игрока в трансферные окна", - сообщил Еремякин.
Источник: РБ Спорт
Президент "Оренбурга": мы практически договорились с "Зенитом" об аренде Хотулева
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин высказался о возможном переходе в клуб защитника Данилы Хотулева из "Зенита".
Фото: "Зенит"