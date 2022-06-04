- Ну ладно, "Динамо" тоже вылетало в ФНЛ, в этом году в призовые места пробились. Считаю, что со стороны Слуцкого это очень хороший поступок, что он не бросил команду и может всё исправить. Думаю, что это правильное решение. Если вдруг "Рубин" вылетит во вторую лигу, то я подтянусь, - передает слова Лукоянова "Татар-информ".
Казанский "Рубин" по итогам прошедшего сезона-2021/2022 вылетел из Российской премьер-лиги в ФНЛ, заняв по итогам чемпионата России предпоследнее 15-е место. Следующий сезон в Футбольной национальной лиге команда из столицы Татарстана начнет с главным тренером Леонидом Слуцким, под руководством которого выбыла во второй по рангу дивизион отечественного футбола. Несколько последних команд из турнирной таблицы ФНЛ вылетят по итогам сезона в ФНЛ-2.
Хоккеист казанского "Ак Барса" Лукоянов - о возможности сыграть в футболе: если "Рубин" вылетит в ФНЛ-2, я подтянусь
Нападающий хоккейного "Ак Барса" Артем Лукоянов прокомментировал ситуацию с вылетевшим в ФНЛ казанским "Рубином".
Фото: ФК "Рубин"