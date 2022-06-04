По информации источника, сегодня, 4 июня было принято стратегическое решение учредителями клуба. Ясность с бюджетом, сборами и составом наступит в ближайшее время.
Отмечается, что игрокам, имеющим действующие контракты, предложили пойти на понижение зарплат.
СМИ сообщали, что инвестор и владелец "Кубани" может сократить бюджет более чем в четыре раза, а краснодарский клуб заявится в ФНЛ-2.
"Кубань" по итогам сезона-2021/22 финишировала на 12-м месте в таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и сохранила место в подэлитном дивизионе российского футбола на следующий сезон.
Ранее появилась информация, что ФНЛ в следующем сезоне может быть сокращена до 18 команд.
Источник: Матч ТВ
СМИ: "Кубань" выступит в ФНЛ в следующем сезоне
"Кубань" в следующем сезоне выступит в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Фото: ФК "Кубань"