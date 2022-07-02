Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Сделать ставку

Вратарь "Уфы" Беленов вернулся в общую группу после травмы

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал состояние голкипера команды Александра Беленова.
Фото: РПЛ
Напомним, Беленов получил серьезное повреждение в матче 27-го тура РПЛ прошлого сезона против "Химок" (1:1). В первом тайме под голкипера "Уфы" грубо подкатился защитник "Химок" Эльмир Набиуллин, который получил за фол прямую красную карточку. Беленов в итоге не смог самостоятельно покинуть поле. В ходе обследования у вратаря были выявлены повреждения обеих ног.

"Буквально сегодня Александр вернулся в общую группу. Он в хорошем настроении, готовится к сезону", - цитирует Газизова РБ Спорт.

Вратарь Александр Беленов выступает за "Уфу" с 2017 года. В минувшем сезоне 35-летний россиянин провел 27 матчей в РПЛ, в которых пропустил 37 мячей.


УФА Беленов Газизов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Чалов рассказал о тяжелом перелете из Базеля в Москву
38-летний Жирков сообщил, что у него есть предложения от клубов РПЛ
Чалов присоединился к ЦСКА на сборе в Новогорске (фото)
Голы Полоза и Голенкова принесли "Ростову" победу над "Кубанью" в товарищеском матче
Умяров: разгром "Енисея" - хороший знак для "Спартака" 2
Вратарь "Уфы" Беленов вернулся в общую группу после травмы
РФС объявил составы на матч легенд "Зенита" и "Спартака". Игра пройдет за день до Суперкубка 8
Соболев - о голе Хлусевича: мы в шоке. Обычно бьет метров на 30 выше ворот, а сегодня попал 2
Газизов: в нынешних реалиях 10 млн евро за Агаларова являются заоблачной суммой 1
"Без футбола не останется". Агент Зуева - об уходе из "Рубина"
Нобоа: если этим летом позвонят из "Зенита", конечно, соглашусь вернуться 9
Роналду попросил "Манчестер Юнайтед" продать его, если поступит достойное предложение
"Спартак" разгромил "Енисей". Зиньковский отличился первым результативным действием 8
Агент Головина рассказал, как игрок чувствует себя в "Монако"
Игнатьев: болельщики ждут от Кутепова возрождения 2 эксклюзив
"Ахмат" объявил о переходе воспитанника ЦСКА Олейникова
Медина: очень хочется, чтобы у ЦСКА произошел резкий подъем в качестве 2
СМИ: Зуев, который расторг контракт с "Рубином", продолжит карьеру в "Химках"
Агент полузащитника "Бордо" рассказал, что его клиент может продолжить карьеру в РПЛ
Источник: Комличенко хочет вернуться из "Динамо" в "Ростов"
Стал известен стартовый состав "Спартака" на предсезонный матч с "Енисеем"
Источник: Моро близок к уходу из "Динамо" 1
"Рубин" объявил о расторжении контракта с Зуевым 2
В "Базеле" сообщили о возвращении Чалова в ЦСКА 4
Родригао - о бойкотах из-за Fan ID: мало зрителей на трибунах - хорошая идея. На матче не будет хулиганов 19
Кассьерра рассказал, что удивило его больше всего в России 4
Агент Намли подтвердил, что футболист расторг контракт с "Краснодаром"
Кассьерра отправился с "Зенитом" в Сочи на матч с "Црвеной Звездой" (видео) 3
Бывший тренер ЦСКА Бабаян объяснил спад Языджи 1
Отец Агаларова - о будущем Гамида: хочется, чтобы побыстрее все определилось
Все новости
-