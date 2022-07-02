Напомним, Беленов получил серьезное повреждение в матче 27-го тура РПЛ прошлого сезона против "Химок" (1:1). В первом тайме под голкипера "Уфы" грубо подкатился защитник "Химок" Эльмир Набиуллин, который получил за фол прямую красную карточку. Беленов в итоге не смог самостоятельно покинуть поле. В ходе обследования у вратаря были выявлены повреждения обеих ног.
"Буквально сегодня Александр вернулся в общую группу. Он в хорошем настроении, готовится к сезону", - цитирует Газизова РБ Спорт.
Вратарь Александр Беленов выступает за "Уфу" с 2017 года. В минувшем сезоне 35-летний россиянин провел 27 матчей в РПЛ, в которых пропустил 37 мячей.
Вратарь "Уфы" Беленов вернулся в общую группу после травмы
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал состояние голкипера команды Александра Беленова.
Фото: РПЛ