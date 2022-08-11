По информации источника, форвард подпишет контракт с казанцами, если не найдет клуб в РПЛ, который удовлетворит его финансовые запросы.
Сообщается, что "Рубин" готов платить Дзюбе минимум 1,5 миллиона евро в год.
Напомним, Дзюба поддерживал форму, тренируясь с казанским "Рубином". После окончания минувшего сезона у 33-летнего нападающего истек срок действия контракта с "Зенитом", стороны не стали подписывать новое соглашение.
"Рубин" в понедельник в гостях сыграл вничью с "Нефтехимиком" (2:2). Казанский клуб теряет очки в третьем матче Первой лиги подряд. Подопечные Слуцкого занимают 10-е место в таблице, имея в своем активе 5 очков.
Источник: Eurostavka
Источник: "Краснодар" может подписать Дзюбу в случае ухода Кордобы
СМИ: Дзюба перейдет в "Рубин", если не найдет клуб в РПЛ. Казанцы готовы платить 1,5 млн евро в год
Нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в "Рубине".
Фото: ФК "Рубин"