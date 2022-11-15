Матчи Скрыть

Сделать ставку

Бывший судья Вилков: "Рубин" должен играть только в РПЛ

Экс-судья Михаил Вилков высказал мнение, что "Рубин" должен играть в РПЛ.
Фото: Getty Images
- Желаю болельщикам "Рубина", чтобы ваш клуб уже с новым главным вернулся в РПЛ. Клуб с такой богатой историей должен играть только в Премьер-Лиге! – приводит комментарий Вилкова "Чемпионат".

Сегодня "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Леонида Слуцкого. Сообщается, отставка осуществилась по инициативе российского специалиста. В прошлом сезоне "Рубин" занял в РПЛ 15 место и вылетел в Первую Лигу.

В Первой лиге "Рубин" располагается на 5 месте в таблице, имея в своем активе 31 очко. В 18 туре казанский клуб не смог победить "Енисей" (0:0). Слуцкий получил красную карточку.

Михаил Вилков был отстранен от судейства весной 2021 года после матча РПЛ "Ростов"-"Локомотив" (1:4). Леонид Слуцкий поддержал это решение.


Слуцкий Вилков Рубин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится

Последние новости

Журналист Флориан Плеттенберг: "Бавария" не интересуется Роналду
Камоцци – о возможном переходе Сычевого в "Црвену Звезду" : сейчас самое правильное время
Metaratings: в "Спартаке" ждут согласования бюджета от "Лукойла" для работы на трансферном рынке
ЭСК: судья Любимов ошибочно не показал красную карточку Зайнутдинову в матче против "Локомотива" 5
AS: Летом 2024 года сумма отступных за Холланда составит 180 миллионов евро. В переходе заинтересован "Реал"
Sport24: Гаранин, Василенко и Горлов претендуют на пост главного тренера "Пари НН"
"Уфа" по пенальти победила махачкалинское "Динамо" и вышла в плей-офф Пути регионов Кубка России
Журналист Бен Джейкобс: "ПСЖ" не заинтересован в трансфере Роналду
Todofichajes: "Арсенал" согласовал переход Мудрика. Трансфер станет вторым самым дорогим в истории клуба 2
"СЭ": Тренер "Локомотива" Федоров является кандидатом на пост главного тренера "Рубина" 1
Бывший судья Вилков: "Рубин" должен играть только в РПЛ 3
Российский владелец "Монако" Рыболовлев избран в совет директоров французской лиги 1
Дзюба: не слушайте злые языки и недоброжелателей. Выслушаю все предложения и продолжу играть в футбол 7
Дзюба: решение об уходе из "Адана Демирспор" было взвешенным. Мне не 18 лет, чтобы просто сидеть и смотреть матчи 2
Экс-игрок "Рубина" Джалилов: не видел таких талантливых игроков, как Козлов. Лучший в нашем возрасте. Земля ему пухом
-