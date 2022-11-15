- Желаю болельщикам "Рубина", чтобы ваш клуб уже с новым главным вернулся в РПЛ. Клуб с такой богатой историей должен играть только в Премьер-Лиге! – приводит комментарий Вилкова "Чемпионат".
Сегодня "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Леонида Слуцкого. Сообщается, отставка осуществилась по инициативе российского специалиста. В прошлом сезоне "Рубин" занял в РПЛ 15 место и вылетел в Первую Лигу.
В Первой лиге "Рубин" располагается на 5 месте в таблице, имея в своем активе 31 очко. В 18 туре казанский клуб не смог победить "Енисей" (0:0). Слуцкий получил красную карточку.
Михаил Вилков был отстранен от судейства весной 2021 года после матча РПЛ "Ростов"-"Локомотив" (1:4). Леонид Слуцкий поддержал это решение.
Бывший судья Вилков: "Рубин" должен играть только в РПЛ
Экс-судья Михаил Вилков высказал мнение, что "Рубин" должен играть в РПЛ.
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