Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
23:00
Манчестер СитиНе начат
П1 4.7X 3.95П2 1.74
Реклама лига ставок Сделать ставку

Директор "Енисея" Ивахов: главный тренер у нас будет к первому сбору

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Директор "Енисея" Алексей Ивахов высказался по поводу информации о том, что Вадим Гаранин возглавит клуб.
Фото: ФК "Сочи"
- Главный тренер у нас будет к первому сбору. Надо немного потерпеть. Да, к первым сборам мы определимся. – приводит комментарий Ивахова "СЭ".

"Енисей" в нынешнем розыгрыше второго по силе дивизиона после 20 сыгранных туров набрал 34 балла и располагается на 4 строчке. Отставание от зоны прямого выхода в РПЛ составляет 4 очка. Красноярский клуб начинал сезон с 35-летний российский тренером Артемом Горловым, но в конце декабря было, что специалист покинет команду и возглавит "Пари НН". Сейчас главным претендентом на вакантный пост является Вадим Гаранин, который уже в прошлом сезоне работал с "Енисеем".


Енисей Гаранин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Журналист Плеттенберг: клубы из Саудовской Аравии проявляют интерес к Фирмино
Мухин – о турнирном положении ЦСКА: даже не смотрю, где "Зенит". Будем стараться побеждать
Широков: "Торпедо" будет супертяжело с шестью очками. Они точно вернутся в Первую лигу
Шмидт – о трансфере Фернандеса: он уйдет только за сумму отступных. То, что делает "Челси", неуважительно
Колосков: Дзюба еще не исчерпал свой потенциал. Артему рано уходить из футбола 5
Григорян: Джикия – лучший центральный защитник РПЛ 6
Конте: когда мы говорим о Кейне, речь идёт о форварде мирового уровня. Он побьёт все голевые рекорды
Каррера: Джикия не считает Промеса легионером? Он прав. Квинси уже как русский!
Шалимов - об Ивиче: Галицкий хочет выиграть РПЛ и считает, что никто из россиян этого не добьется 1
Daily Mail: "Шахтер" решил отклонить улучшенное предложение "Арсенала" по Мудрику. "Горняки" ведут переговоры с "Челси"
Лапорта – об уходе Месси: я должен был поставить "Барселону" выше лучшего игрока в истории футбола 1
"Челси" объявил о переходе Бадиашиле. Сообщалось, что "синие" заплатят за игрока 38 млн евро 1
Тихонов: у меня были предложения возглавить российские команды, но я отказался 1
Metaratings: "Спартак" готов предложить Таварешу зарплату в размере 1,2 млн евро за сезон 7
Российские легионеры в Европе ударно начали 2023 год. Головин и Миранчук открыли счёт голам