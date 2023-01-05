- Главный тренер у нас будет к первому сбору. Надо немного потерпеть. Да, к первым сборам мы определимся. – приводит комментарий Ивахова "СЭ".
"Енисей" в нынешнем розыгрыше второго по силе дивизиона после 20 сыгранных туров набрал 34 балла и располагается на 4 строчке. Отставание от зоны прямого выхода в РПЛ составляет 4 очка. Красноярский клуб начинал сезон с 35-летний российский тренером Артемом Горловым, но в конце декабря было, что специалист покинет команду и возглавит "Пари НН". Сейчас главным претендентом на вакантный пост является Вадим Гаранин, который уже в прошлом сезоне работал с "Енисеем".
Директор "Енисея" Ивахов: главный тренер у нас будет к первому сбору
Директор "Енисея" Алексей Ивахов высказался по поводу информации о том, что Вадим Гаранин возглавит клуб.
Фото: ФК "Сочи"