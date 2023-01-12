По данным источника, "Енисей" определился с кандидатурой главного тренера. Команду из Красноярска возглавит Вадим Гаранин. Специалист подпишет соглашение с новым клубом сроком на 1,5 года. Ранее Гаранин уже был наставником "Енисея" и в предыдущем сезоне дошел с командой до полуфинала Кубка России, разгромив "Локомотив" (4:0) на стадии 1/8 турнира.
"Енисей" начинал сезон под руководством Артема Горлова. Красноярский коллектив ушел на зимний перерыв, расположившись на 4 строчке в Первой лиге. После 20 сыгранных туров 34 очка. В декабре было объявлено, что Горлов покинул клуб и перебрался в "Пари НН".
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Гаранин возглавил "Енисей". Контракт Вадима с клубом будет рассчитан на 1,5 года
Вадим Гаранин стал новым наставником красноярского "Енисея".
Фото: ФК "Енисей"